FGR investiga coche bomba que dejó cinco muertos en Michoacán

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación por delincuencia organizada tras la explosión de un vehículo frente a una base de la policía comunitaria en Coahuayana, Michoacán, que causó la muerte de cinco personas y dejó doce lesionados. Inicialmente, la dependencia había calificado los hechos como un acto de “terrorismo“, pero posteriormente ajustó la tipificación.

El ataque ocurrió a las 11:40 horas del sábado sobre la avenida Rayón, en la colonia Centro del municipio, cuando detonó un automotor frente a las instalaciones policiales. En el lugar se localizó la camioneta siniestrada con los restos de dos ocupantes. Ocho integrantes de la policía comunitaria resultaron heridos; tres de ellos fallecieron posteriormente mientras recibían atención médica.

La FGR informó que en el sitio trabajan quince peritos del Centro Federal Pericial Forense y once policías federales ministeriales, especializados en criminalística, explosivos, balística y genética forense, entre otras áreas.

#FGR en coordinación con el @GabSeguridadMX y autoridades estatales de #Michoacán, realizan diligencias en torno a la carpeta de investigación iniciada por delincuencia organizada luego de la explosión de un automóvil ayer en Coahuayana. 1/3 pic.twitter.com/ebPh1dMdBY — FGR México (@FGRMexico) December 7, 2025

El gabinete de seguridad federal afirmó que colabora con autoridades de Michoacán para esclarecer los hechos y detener a los responsables. Hasta el cierre de la información, ninguna autoridad había identificado públicamente a los presuntos autores, ni algún grupo delictivo se había atribuido el ataque.

Las personas lesionadas fueron trasladadas en helicópteros estatales y federales a hospitales de alta especialidad en Morelia. Las víctimas, tanto fallecidas como heridas, no habían sido identificadas públicamente hasta anoche.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reportó en redes sociales la activación inmediata de servicios de emergencia por tierra y aire. Asimismo, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y Seguridad Pública estatal reforzaron la vigilancia en la zona.

La policía comunitaria de Coahuayana está encabezada por Héctor Zepeda Navarrete, alias “El Comandante Teto”, identificado como exintegrante de los grupos de autodefensa que surgieron en 2014 para combatir al cártel de Los Caballeros Templarios.

