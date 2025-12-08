Toluca y Tigres disputarán la gran final del futbol mexicano

Toluca y Tigres definirán al campeón del Apertura 2025 en una final inédita dentro de los torneos cortos de la Liga MX. Aunque se han enfrentado en seis series de liguilla previas, con ventaja para los felinos, esta será la primera ocasión que ambos equipos se midan en la serie por el título.

La final se jugará el jueves 11 de noviembre en el Estadio Universitario y el domingo 14 en el Estadio Nemesio Diez, con los dos mejores equipos de la fase regular: Toluca como líder con 37 puntos y Tigres como sublíder con 36.

Tigres alcanzó la final tras empatar 1-1 con Cruz Azul en el partido de vuelta de semifinales, clasificándose por su mejor posición en la tabla general con un global de 2-2. Juan Brunetta anotó el gol local al minuto 27 y el portero Nahuel Guzmán detuvo un penal decisivo al 71’. Un autogol en los minutos finales no impidió el pase felino.

Por su parte, Toluca llegó a la final después de vencer 3-2 a Monterrey en casa, en un partido que terminó con un global empatado a 3 goles. Los diablos se clasificaron también gracias a su primer lugar en la tabla general. En el encuentro, Federico Pereira y Paulinho dieron ventaja en el primer tiempo, mientras Helinho amplió desde el punto penal.

Sergio Ramos descontó para los visitantes, estableciendo un récord como el jugador más veterano en anotar en liguilla con 39 años y 251 días, antes de que Roberto de la Rosa igualara el marcador global.

Durante la fase regular, ambos equipos ofrecieron un espectáculo en la Jornada 3, cuando Tigres venció 4-3 como visitante en el Nemesio Diez, en lo que constituye la única derrota local de Toluca en el torneo.

El director técnico de Toluca, Antonio Mohamed, superó las semifinales por séptima vez en su carrera, igualando a Víctor Vucetich y Manuel Lapuente en ese rubro. Para ambos clubes esta será su decimoquinta final en la historia, con un balance idéntico de ocho títulos ganados y seis perdidos.

