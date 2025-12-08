Lando Norris conquista campeonato de Fórmula 1

Lando Norris se coronó campeón mundial de Fórmula 1 este domingo en el Gran Premio de Abu Dabi, finalizando tercero en la carrera y superando por solamente dos puntos en la clasificación final al vigente tetracampeón Max Verstappen.

El británico de 26 años, piloto de McLaren, se convirtió así en el primer campeón británico desde Lewis Hamilton en 2020 e interrumpió la racha de cuatro títulos consecutivos del neerlandés.

La carrera fue ganada por Verstappen desde la pole position, seguido por Oscar Piastri, compañero de Norris en McLaren, quien terminó segundo. Este resultado le otorgó a Norris los puntos necesarios para sellar el campeonato con un total de 423 unidades al término de la temporada, tras lograr siete victorias.

Norris llegó a la última prueba con una ventaja de 12 puntos sobre Verstappen y 16 sobre Piastri, quien también había ganado siete carreras pero ninguna desde el GP de los Países Bajos el 31 de agosto. Para arrebatar el título, Verstappen necesitaba que Norris finalizara cuarto o peor, mientras que Piastri, que terminó tercero en el campeonato a 13 puntos de su compañero, requería ganar la carrera con Norris fuera de los cinco primeros.

“Oh Dios. No he llorado en un tiempo. Es un largo viaje. Primero que todo, quiero dar un gran agradecimiento a mis chicos, a mis padres”, declaró Norris visiblemente emocionado tras bajarse del auto.

Zak Brown, CEO de McLaren, se comunicó por radio con Norris tras la conclusión de la prueba. “Lando, soy Zak de McLaren. ¿Es esta la línea directa del campeón del mundo? ¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste! Increíble”, expresó.

En la prueba de Abu Dabi, desarrollada en un circuito donde es difícil adelantar, Verstappen mantuvo el control desde la primera vuelta. Piastri rebasó a Norris al final de la vuelta inicial, mientras Charles Leclerc de Ferrari se situó detrás del británico.

Por otro lado, Verstappen, con esta victoria, alcanzó los 71 triunfos en su carrera y consolidó su lugar como uno de los pilotos más destacados de la historia de la categoría. Sin embargo, no fue suficiente para superar a Norris.

Te recomendamos: