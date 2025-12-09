Beatriz Manrique propone tipificar reclutamiento de menores por grupos delictivos

Ante el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos delictivos para utilizarlos en actividades criminales, la diputada Beatriz Manrique Guevara dio a conocer que impulsa una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado, mediante la creación del Artículo 186 Nonies, con el fin de tipificar este delito.

La legisladora señaló que actualmente existe un vacío jurídico, ya que el Código Penal del Estado contempla la corrupción de menores como un tipo general; sin embargo, “la problemática actual requiere la creación de un tipo penal específico que establezca claramente el reclutamiento de menores para la comisión de delitos por medio de la coacción, el convencimiento o el engaño”.

En rueda de prensa, la diputada explicó que la iniciativa propone imponer penas de 10 a 20 años de prisión y multas de 500 a mil 500 Unidades de Medida y Actualización a quien cometa este delito. Asimismo, plantea reconocer a las y los menores como víctimas de los grupos delictivos, quienes deben recibir protección, asistencia y acciones de reintegración, cerrando así un vacío legal existente.

“El enfoque de esta propuesta legislativa es mantener al menor como víctima y no como un sujeto punible, porque quienes cometen el delito son los adultos que corrompen, amenazan, convencen, engañan o que literalmente extraen a los menores de su mundo para insertarlos en actividades delincuenciales”, afirmó la diputada Beatriz Manrique.

Con esta propuesta legislativa se pretende fortalecer el marco jurídico de seguridad pública en Puebla y brindar herramientas para sancionar a quienes recluten menores, así como fortalecer la protección del interés superior de la niñez y contribuir a la prevención del delito.

