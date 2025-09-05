Con disparos, asaltan y amenazan a pasajeros de Ruta 18 en Amozoc

Asaltantes abordaron una unidad de la Ruta 18 en la zona de Casa Blanca, Amozoc; los delincuentes dispararon al techo para amedrentar a los tripulantes y hacerlos entregar sus artículos de valor.

Miriam, una de las pasajeras fue asaltada esta mañana, relató a Oro Noticias de 6 a 9 con Paty Estrada los pormenores del violento hecho delictivo que se registró en el tramo que cruza por debajo de los puentes del periférico.

De acuerdo con su testimonio, los hechos ocurrieron cuando cuatro sujetos con el rostro cubierto con cubrebocas abordaron la unidad. “Se veían cuatro personas que iban caminando con la cara tapada con cubrebocas y con muy mal aspecto. Casi la mayoría de los pasajeros nos dimos cuenta que iban a asaltar, pero el chófer que iba en la ruta pues estuvo esperando ahí para que se subieran los asaltantes”, declaró.

La situación escaló rápidamente cuando los delincuentes comenzaron a “disparar al aire, quitarnos nuestras pertenencias y amenazar a una persona que la matarían porque no quería darle sus cosas”, detalló la afectada. Al ser cuestionada sobre el número de disparos, confirmó: “Dos disparos al techo”.

Tras recorrer tres cuadras, los delincuentes bajaron de la unidad corriendo. Los pasajeros también descendieron del vehículo para reportar el suceso; en la base les comentaron que “también los tienen amedrentados” para subir a los hampones.

Llamaron al número de emergencias 911, “no hubo respuesta nunca, nunca nos atendieron la llamada. Solo una persona, justamente es la persona que tenía ubicado el teléfono en tiempo real… nos tuvimos que separar porque cada quien iba a sus actividades”. Aclaró que esperó con las demás personas aproximadamente 15 minutos y la patrulla no llegó.

Sobre su estado de ánimo y el de los demás pasajeros, Miriam concluyó: “Sí, estamos nos encontramos alteradas. La mayoría de las personas que estábamos en el transporte estamos alterados porque no es normal que nos toque que disparen”.

Gracias a la tecnología, se logró una posible ubicación inicial de los asaltantes: “Nos comentaron otras personas que ya los tenían ubicados porque tenían la ubicación del tiempo real de sus hijos y estaban atrás del AutoZone que está en la federal Tehuacán”.

