Caos vial en la Puebla-Orizaba por tres accidentes

Tres accidentes viales se registraron la mañana de este viernes sobre la autopista Puebla-Orizaba, en dirección a Veracruz, lo que ha provocado el cierre total de la vialidad.

El primer accidente ocurrió a la altura del kilómetro 148, cuando el conductor de un tractocamión perdió el control de la unidad e impactó contra las vallas metálicas, quedando a la orilla de la carretera. Grúas ya trabajan en el retiro del vehículo.

Un segundo accidente se presentó metros más adelante, cuando dos tráileres colisionaron, uno de ellos por alcance, impactando la parte trasera de la otra unidad. El choque generó graves daños y dejó a uno de los vehículos varado en medio de la vía.

#ConexiónVial ❌ Carambola de trailers a la altura del kilómetro 148 sobre la autopista Puebla-Orizaba con sentido a Veracruz.



Tráfico completamente detenido. pic.twitter.com/1KYsXNt2YU — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) September 5, 2025

El tercer percance tuvo lugar en el kilómetro 149 e involucró a dos tráileres, un camión tipo Torton y una camioneta. Aunque la mecánica del accidente aún no ha sido esclarecida, las unidades siniestradas bloquean completamente el paso, lo que ha obligado a un cierre momentáneo de la circulación.

Elementos de la Guardia Nacional ya se encuentran en la zona para abanderar el área y prevenir nuevos incidentes. Mientras tanto, se reportan filas kilométricas de vehículos detenidos.

#ConexiónVial Segundo accidente sobre la autopista Puebla-Orizaba a la altura del kilómetro 149 entres dos tractocamiomes, un torton y una camioneta. pic.twitter.com/O5O5JlUb1N — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) September 5, 2025

