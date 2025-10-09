Denuncian envenenamiento de al menos 10 perros en San Salvador el Seco

Molestia y tristeza causó entre vecinos del municipio de San Salvador el Seco el envenenamiento de al menos 10 perros entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades municipales para identificar a los responsables.

Los hechos ocurrieron en las calles 5 y 7 Sur del barrio de Jilotepec, donde los habitantes reportaron que durante la noche varios perros murieron tras ingerir carne presuntamente envenenada. La situación se agravó durante la mañana, cuando aparecieron más animales sin vida, sumando un total de diez.

Los vecinos señalaron que desconocen quién o quiénes pudieron haber causado la muerte de los perros ni con qué intención. Indicaron que, además de ser sus mascotas, los animales ayudaban a cuidar y alertar a los colonos ante los constantes robos registrados en la zona.

Ante el hecho, los pobladores anunciaron que realizarán rondines nocturnos para tratar de identificar a los responsables y evitar que se repita lo que calificaron como un acto de crueldad contra los animales.

