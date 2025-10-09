Citigroup rechaza oferta de Grupo México por Banamex

Este jueves 9 de octubre, Citigroup, una de las compañías financieras más importantes de los Estados Unidos, rechazó la oferta de Grupo México, conglomerado empresarial perteneciente a Germán Larrea, para la compra del 100 por ciento de las acciones de Banamex.

El anuncio por parte de Citigruoup se dio seis días después de que Grupo México hubiese lanzado su oferta de 193 mil millones de pesos el 3 de octubre, en un tiempo menor al plazo de diez días que Germán Larrea había dado al grupo financiero estadounidense para aceptar o rechazar la oferta.

De manera que, el organismo privado con sede en Nueva York continuará priorizando una Oferta Pública Inicial y la venta del 25% de sus acciones al empresario mexicano Fernando Chico Pardo por un monto total de 42 mil millones de pesos.

“Después de evaluar cuidadosamente la propuesta, incluyendo sin limitación consideraciones financieras y de certeza de la operación, hemos comunicado a Grupo México que Citi rechaza su oferta. Creemos firmemente que la operación anunciada el 24 de septiembre de 2025 y la oferta pública inicial accionaria (OPI) planificada nos permitirán completar la desinversión de Banamex de una manera responsable y maximizar el valor para nuestros accionistas”, declaró en un comunicado Citigroup.

El pasado lunes 6 de octubre, las acciones de Grupo México había reportado una caída del 15 por ciento; no obstante, tras el anuncio de Citigroup, la compañía mexicana repuntó en un 4.32% en la Bolsa Mexicana de Valores, con un costo de 147.46 pesos por acción.

🚨UltimaHora. Citi rechaza oficialmente oferta de Germán Larrea para adquirir Banamex pic.twitter.com/TQrwTr3OGn — Alejandro Rodríguez (@AlexRdgz) October 9, 2025

Editor: Jesús Israel Villalobos Fernández

Te recomendamos: