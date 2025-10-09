Trump viajará a Egipto para firma de acuerdo de paz en Gaza

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que realizará un viaje a Egipto para la firma de un acuerdo que ponga fin al conflicto entre Israel y la organización guerrillera palestina, Hamás, pues si bien ya hubo una firma inicial, él quiere estar presente en una firma que se pueda considerar oficial.

Este jueves 9 de octubre, el mandatario estadounidense celebró el alto al fuego entre el estado israelí y Hamás al llegar a un primer convenio para acabar con el conflicto. Asimismo, aseguró que el pacto implicará que los rehenes retenidos por el grupo de resistencia islámico sean liberados entre el lunes o martes de la siguiente semana.

“Vamos a ir a Egipto, donde tendremos una firma, ya tuvimos una firma con alguien representándome, pero vamos a tener una firma oficial”, aseveró el mandatario estadounidense.

Por otro lado, agradeció a aquellos países en Medio oriente que apoyaron y le ayudaron llevar a cabo exitosamente su plan de paz como: Catar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Indonesia o Turquía.

Asimismo, también atribuyó dicho suceso a la ofensiva que ordenó hacia Irán, pues de no haberlo hecho Irán podría tener armas nucleares y más influencia en oriente medio, lo cual pudo haber dificultado las negociaciones.

Editor: Jesús Israel Villalobos Fernández

Te recomendamos: