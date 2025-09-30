Detienen a dos presuntos asaltantes de gasolinera en Puebla

Elementos de la Policía de la Ciudad de Puebla detuvieron a dos hombres identificados como Eduardo “N” y Esaú “N”, señalados como probables responsables de haber cometido un robo a una gasolinera en la colonia Lomas de San Miguel.

Los presuntos delincuentes pretendían huir en un automóvil cuando fueron interceptados por las autoridades municipales.

Durante la detención, los sujetos portaban una réplica de arma de fuego y dinero en efectivo presuntamente sustraído del establecimiento comercial.

Los detenidos quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para enfrentar cargos por el delito de robo a comercio.

La intervención policial permitió recuperar el dinero robado y asegurar a los presuntos responsables antes de que lograran escapar del área.

El operativo forma parte del despliegue territorial que implementa el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui, como parte de la estrategia para construir entornos de paz y garantizar el orden en la capital poblana.

