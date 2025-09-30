Omar Muñoz entrega apoyos en zonas afectadas por tormenta en Sanctorum

El Presidente Municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, acudió a la junta auxiliar de Sanctorum a supervisar y a entregar apoyos a una de las zonas más afectadas por la tormenta que azotó a Cuautlancingo ayer por la tarde.

Desde la calle Revolución y Benito Juárez de la colonia San Miguel Apetlachica, el alcalde expresó que se está haciendo un recuento de los daños así como entregando despensas e hipoclorito a las familias afectadas.

“Estamos valorando el impacto de la lluvia para detectar zonas de riesgo y organizando la ayuda necesaria, en conjunto con la Dirección de Protección Civil, la de bomberos, algunos elementos de seguridad pública, de infraestructura, atención ciudadana, servicios generales y colaboradores de la administración municipal, así como con los presidentes auxiliares de Chautenco, San Lorenzo Almecatla y por supuesto Sanctorum”, dijo.

El munícipe sostuvo que una de las consecuencias de que las administraciones pasadas hayan otorgado permisos de construcción a orillas del río Atoyac, se están viendo con las recientes inundaciones, “cuando se les advirtió sobre la densidad poblacional quienes ahora son oposición lo tomaban a juego y a risa; no es un juego, ni tampoco el que hayan metido tubos de drenaje que no cumplen con las recomendaciones, porque al no alinear las cajas de registro y al comprar material insuficiente, se bota el agua del drenaje y de los baños de los hogares y es una pestilencia”.

“Me hubiera gustado que quienes se ríen salieran a enfrentar la realidad, pero no lo hacen porque no les importa yo en estos tiempos de inclemencia y necesidad se escondieron. Nosotros estamos haciendo frente al problema junto al presidente auxiliar Javier Camacho y el regidor de Sanctorum y estamos generando proyectos para responder a esta emergencia”, agregó.

El edil remarcó que haber hecho una mala administración de los recursos es otra de las causas de lo que está sucediendo y que, aunque están trabajando a marchas forzadas desde que inició su gestión, no se puede arreglar en tres años lo que se mal hizo en 30.

“Calles que parecían estar bien en la superficie no lo están porque la red sanitaria está completamente despedazada, la lluvia lo que hizo fue exponer el mal trabajo de los gobiernos pasados y en estos recorridos me he encontrado gente que me dice que llevan hasta 40 o 50 años metiendo una solicitud para que se arregle su calle sin ser atendida”, refirió.

“Somos la cuarta economía más importante pero no se veía a ninguna autoridad visitando a la gente y poniéndose a su disposición. La calle en la que estamos está completamente dañada y la vamos a tener ya que intervenir, para dignificarla y mejorar la vida de los ciudadanos”, concluyó.

Omar Muñoz también acudió a Geovillas San Jacinto perteneciente a la junta auxiliar de San Lorenzo Almecatla, para supervisar los daños y entregar despensas, cloro y cobijas a los pobladores afectados.

