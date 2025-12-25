¿Trabajaste el 25 de diciembre? Esto deben pagarte por ley

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece en su artículo 74 que el 25 de diciembre es día de descanso obligatorio a nivel nacional para todas las personas trabajadoras del sector privado.

En términos legales, un día de descanso obligatorio implica que no existe obligación de presentarse a laborar, permitiendo que los trabajadores disfruten de esta fecha junto a sus seres queridos.

Sin embargo, por la naturaleza de ciertos servicios, algunas personas sí deben prestar servicios, y la normativa prevé una compensación económica especial para reconocer el esfuerzo adicional.

El artículo 75 de la LFT señala que, cuando una persona trabajadora labora en un día de descanso obligatorio, tiene derecho a recibir su salario normal más un salario doble adicional.

Eso se traduce en un pago triple que debe ser cubierto de manera obligatoria por el empleador. No se trata de un beneficio opcional ni sujeto a negociación interna, sino de una obligación legal.

Ante incumplimientos, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) ofrece asesoría gratuita, recomendando conservar comprobantes de pago como prueba esencial.

#PersonaTrabajadora:



Recuerda que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo , el 25 de diciembre es día de descanso obligatorio.



Si lo trabajas, deben pagarte el triple. De lo contrario, llama a la @PROFEDET al 079.



En la #STPS te deseamos una #FelizNavidad. pic.twitter.com/Vtn8SekURS — STPS México (@STPS_mx) December 24, 2025

