Confirman secuela de Los Simpson para el 2027

Los Simpson volverán al cine el 23 de julio de 2027 con su esperada segunda película, confirmada por Disney y 20th Century Studios en redes sociales. El estudio acompañó el anuncio con un póster teaser que muestra la clásica dona rosa de Homero, coronada con un gran “2” y el lema “Homer’s coming back for seconds”, evocando el estreno original de 2007.

Aquella primera cinta recaudó más de 536 millones de dólares a nivel mundial y se consolidó como uno de los mayores éxitos animados de su época. Dos décadas en la serie y especulaciones entre los seguidores hacían casi inevitable una secuela, y el anuncio oficial reafirma la apuesta de los estudios por el poder de permanencia de la familia Simpson.

Aunque aún no se ha definido el título definitivo ni la trama, los productores han adelantado que mantendrán el humor irreverente y la sátira social que caracterizan a Springfield. Entre los nombres que circulan para prestar voces invitadas se mencionan Andy Samberg, Macaulay Culkin y Brenda Song, aunque por el momento ninguna participación ha sido ratificada oficialmente.

La fecha de estreno desplaza un título del Universo Cinematográfico de Marvel, lo que resalta la prioridad que Disney otorga a Los Simpson. Esta decisión estratégica busca alternar el catálogo de grandes franquicias con la revitalización de clásicos animados, aprovechando tanto la nostalgia de los seguidores de siempre como la llegada de nuevas audiencias.

Con el regreso a la gran pantalla, Los Simpson buscan consolidar su lugar en la cultura popular global, combinando la fuerza de la nostalgia con el atractivo de nuevas generaciones descubriendo la serie en plataformas de streaming.

Woohoo! Los Simpsons llegan a los cines con una nueva película en julio 2027 💛 pic.twitter.com/eAM0d4Z7sF — 20th Century Studios LA (@20thcenturyla) September 29, 2025

