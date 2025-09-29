Trump se propone a sí mismo para gobernar Gaza en plan con Netanyahu 

El presidente Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu revelaron un plan de 20 puntos para poner fin a la guerra en Gaza que establecería una junta de gobierno temporal encabezada por el propio Trump e incluiría al ex primer ministro británico Tony Blair.

El acuerdo, presentado en una conferencia de prensa conjunta en la Casa Blanca, exige un cese inmediato de las hostilidades y la liberación de todos los rehenes dentro de las 72 horas posteriores a su aceptación.

Trump afirmó que Israel tendría el “respaldo total” de Estados Unidos para derrotar a Hamás si el grupo armado rechaza la propuesta.

"Today is a historic day for peace — and Prime Minister @netanyahu and I have just concluded an important meeting…we discussed how to end the war in Gaza, but it's just a part of the bigger picture, which is peace in the Middle East." – PRESIDENT DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/5f9PF9EC3c — The White House (@WhiteHouse) September 29, 2025

“Creo que estamos más allá de muy cerca”, declaró el mandatario estadounidense, aunque reconoció que “no hemos terminado del todo. Tenemos que conseguir la aceptación de Hamás“. Netanyahu, por su parte, advirtió que “esto se puede hacer de la manera fácil o de la manera difícil, pero se hará“.

El plan contempla una amnistía para miembros de Hamás que “se comprometan a una coexistencia pacífica y depongan sus armas”, así como salvoconductos seguros para quienes deseen abandonar Gaza. La propuesta también incluye el establecimiento de una fuerza de seguridad internacional y la transferencia gradual del gobierno a un comité de tecnócratas palestinos, para posteriormente entregar el poder a una Autoridad Palestina reformada.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reconoció que en un buen acuerdo “ambas partes van a quedar un poco descontentas”, pero subrayó la necesidad de poner fin al conflicto que ya cumple casi dos años.

