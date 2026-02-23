Protección Civil ha combatido 85 incendios forestales en Puebla

Los 85 incendios forestales registrados en esta temporada en Puebla han sido combatidos, con una afectación superior a 1,485 hectáreas y sin personas lesionadas, gracias a la coordinación interinstitucional entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, informó el titular de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastre, coronel Bernabé López Santos.

Señaló que los municipios con mayor afectación son Vicente Guerrero, Cohetzala, Oriental y Libres, y que se espera que esta temporada concluya en junio; por ello, exhortó a la población a reportar al 9-1-1 cualquier siniestro y a evitar la quema de basura o fogatas.

En estas acciones de combate han participado personal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Policía Estatal, Bomberos y los sistemas de Protección Civil Municipal.

En cuanto a los efectos del Frente Frío No. 36, se registraron este lunes temperaturas cercanas a los 4 °C en las zonas altas y cimas de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Por lo anterior, se recomienda a la población mantenerse abrigada, cubrir nariz y boca para disminuir la posibilidad de enfermedades respiratorias y atender las recomendaciones del gobierno estatal, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta Mier.

