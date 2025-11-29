Laura Artemisa supervisa entrega de apoyos a la vivienda para policías

La secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, supervisó en el Velódromo Salomón Jauli Dávila la entrega de paquetes de equipamiento y mejoramiento de vivienda, con una inversión de 100 millones de pesos para fortalecer las condiciones de las familias de los cuerpos de seguridad que diariamente trabajan por la tranquilidad de Puebla.

García Chávez explicó que de lunes a sábado se entregan 350 apoyos para un total de 11 mil 572 beneficiarios, con la visión humanista que impulsa el Gobierno del Estado de Puebla, que encabeza el gobernador Alejandro Armenta y el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Las y los beneficiarios reciben:

Primer paquete : tinaco de mil 200 litros, 10 bultos de cemento y 8 varillas de 3/8, para reforzar infraestructura básica del hogar.

: tinaco de mil 200 litros, 10 bultos de cemento y 8 varillas de 3/8, para reforzar infraestructura básica del hogar. Segundo paquete : calentador solar de 12 tubos, horno de microondas de 41 litros y licuadora con vaso de vidrio, orientado al ahorro energético y al equipamiento doméstico.

: calentador solar de 12 tubos, horno de microondas de 41 litros y licuadora con vaso de vidrio, orientado al ahorro energético y al equipamiento doméstico. Tercer paquete: refrigerador, microondas de 21 litros y dos botes de pintura blanca, para mejorar el entorno y la calidad de vida al interior de las viviendas.

Carlos Torres recibió el paquete tres gracias a su hijo, quien se desempeña como policía estatal, señaló: “Esta ayuda ningún gobierno nos la había dado; es un gran apoyo porque no tenía refrigerador y ahora ya me lo llevo”.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reconoce, apoya y fortalece a quienes todos los días desempeñan su labor con honor por la seguridad de Puebla.

