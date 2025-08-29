Reúnen 3 mil libretas para estudiantes de escasos recursos en Zacatlán

El Donatón en Zacatlán comenzó con la participación de niños y niñas, una iniciativa del Ayuntamiento a través de la Coordinación de Atención a la Juventud y la sociedad civil.

Acompañada por el Club de Leones Manzaneros, la presienta municipal, Bety Sánchez expresó la importancia de brindar las herramientas a niñas y niños, para que puedan estudiar.

“La educación transforma vidas. Estamos contribuyendo a que las y los niños de Zacatlán tengan una oportunidad para salir adelante, ayudando con la economía familiar”, dijo.

Elizabeth Velázquez, del Club de Leones Manzaneros, subrayó la relevancia de apoyar estas iniciativas, enfatizando que los niños deben estar en las aulas para tener más oportunidades en la vida.

La próxima semana se entregarán los paquetes a los beneficiarios, tras haber recolectado más de 3 mil libretas.