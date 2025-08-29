Vinculan a proceso a ‘El Guayabas’, acusado de homicidio en Huejotzingo

Un juez decretó la vinculación a proceso contra Gualberto N., alias “El Guayabo”, identificado como objetivo prioritario por la Fiscalía General del Estado de Puebla.

El sujeto es investigado como probable responsable de homicidio calificado en agravio de una víctima masculina, ocurrido el 9 de agosto de 2025 en el Fraccionamiento Valle de San Miguel, Segundo Barrio, del municipio de Huejotzingo.

De acuerdo con las investigaciones fiscales, el hoy detenido habría participado directamente en los hechos de violencia registrados en dicha localidad.

La Fiscalía destacó que Gualberto N. mantiene una presunta vinculación con actividades de huachicol, narcomenudeo y homicidios en la región. El presunto delincuente era identificado como generador de violencia en San Martín Texmelucan y diferentes municipios de la zona, según los reportes de las autoridades.

La investigación continúa abierta para determinar posibles responsabilidades adicionales y los móviles exactos del homicidio por el cual fue vinculado a proceso.

