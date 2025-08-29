En Huejotzingo, decomisan drogas valuadas en 166 mil pesos

En una serie de operativos realizados en distintos puntos del municipio de Huejotzingo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó la detención de tres individuos por delitos contra la salud, resultando en el decomiso de sustancias identificadas como cristal y marihuana. Los sospechosos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

La intervención más significativa se realizó en el fraccionamiento “Paseo de los Sauces”, donde en un operativo conjunto con personal de Infantería de Marina y la Fiscalía General del Estado, se detuvo a Roque Noé N., de 41 años. Durante una inspección por alteración del orden público, se le decomisaron 11 envoltorios con 280 gramos de cristal, equivalentes a 933 dosis, y tres bolsas con 2.604 kg de marihuana. Las sustancias aseguradas fueron valuadas en aproximadamente 166 mil pesos en el mercado negro.

El segundo caso ocurrió en la Carretera Federal México-Puebla, donde elementos de seguridad detuvieron a Víctor N., de 35 años, quien circulaba a bordo de una motocicleta sin placa. Tras una revisión, se le encontraron cuatro bolsitas con 2.52 gramos de una sustancia granulada con características del cristal.

En otro operativo, en el Primer Barrio, la policía municipal sorprendió a Juan Daniel N., de 47 años, fumando una pipa de cristal con residuos de combustión. Una inspección más detallada reveló que portaba cuatro bolsas con 10.32 gramos de una sustancia similar al cristal, cantidad que excede el límite permitido para consumo personal según la ley.

