Caen dos ministeriales por filtrar información a objetivos prioritarios

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó la detención de dos agentes de la Policía Ministerial adscritos al área de Homicidios en el municipio de Huauchinango, como resultado de una investigación interna.

Los elementos fueron aprehendidos por su presunta participación en la filtración de información confidencial que permitió la evasión de objetivos prioritarios en la región.

Los agentes fueron asegurados en flagrancia delictiva por el delito de cohecho, al intentar ofrecer una cantidad de dinero con el propósito de eludir su responsabilidad. La Fiscalía reiteró su compromiso con la legalidad y la cero tolerancia a conductas indebidas dentro de su estructura.

En un comunicado oficial, la institución señaló que en las próximas horas se determinará la situación jurídica de los detenidos conforme a derecho.

