Puebla mantiene vigilancia preventiva ante huracán “Priscilla”

Ante la evolución del huracán “Priscilla”, que actualmente se encuentra en categoría 1 y se espera se intensifique a categoría 2 en las próximas horas, el Gobierno de la Ciudad de Puebla informa a la población que, aunque el fenómeno impactará principalmente a los estados del Pacífico mexicano, se mantiene un monitoreo constante para identificar posibles efectos indirectos en nuestra entidad.

De acuerdo con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los estados más afectados serán Michoacán, Jalisco, Colima, Guerrero, Nayarit y Baja California Sur, con lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado hasta el viernes 10 de octubre.

Este seguimiento se realiza a través del Departamento de Alertamiento e Información de la Dirección de Gestión de Riesgos en Materia de Protección Civil, con el objetivo de emitir avisos preventivos oportunos y salvaguardar la seguridad de la población ante cualquier cambio en la trayectoria del huracán.

Por el momento, no existe una proyección precisa que indique afectaciones directas en el estado de Puebla. Sin embargo, los sistemas de vigilancia meteorológica permanecen activos para detectar posibles impactos secundarios, como lluvias aisladas o nubosidad densa que pudieran generarse por bandas externas del ciclón. Se recomienda especial atención en zonas montañosas o con antecedentes de deslaves o inundaciones severas.

El Gobierno de la Ciudad hace un llamado a la población para mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y esta Dirección de Gestión de Riesgos en Materia de Protección Civil. Asimismo, se exhorta a no difundir rumores o información no verificada que pueda generar alarma innecesaria.

Finalmente, se recuerda a la población la importancia de contar con un plan familiar de protección civil, mochila de emergencia, ubicar refugios temporales, realizar la limpieza del frente de sus domicilios, así como verificar que no existan objetos que obstruyan drenajes o coladeras. El Comité Tláloc trabajará de manera conjunta con los 3 órdenes de gobierno en favor de la ciudadanía de manera preventiva ante cualquier situación de emergencia.

Te recomendamos: