Helicóptero se desploma en Edomex y deja dos muertos

Dos personas murieron tras la caída de un helicóptero este martes 2 de septiembre en Las Palmas, Tepetlixpa, Estado de México, cerca de la zona limítrofe con Morelos, de acuerdo con Protección Civil del Edomex.
La aeronave, con matrícula XA-QST, salió de Iguala, Guerrero, con destino a Ciudad de México y cayó en una zona de cultivo cercana a los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl.
El helicóptero quedó prácticamente desintegrado, con restos de los fallecidos esparcidos cerca de la autopista México-Cuautla.
Ante algunos señalamientos, la Fundación Ángel Flight México confirmó que el helicóptero no pertenece a su organización y que no realizaba traslados médicos en el momento del accidente.
Cuerpos de emergencia locales y federales atendieron la emergencia para realizar las labores de rescate y evaluación del accidente, a fin de determinar las causas del desplome.
Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas y las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el suceso.