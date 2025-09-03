Helicóptero se desploma en Edomex y deja dos muertos

Dos personas murieron tras la caída de un helicóptero este martes 2 de septiembre en Las Palmas, Tepetlixpa, Estado de México, cerca de la zona limítrofe con Morelos, de acuerdo con Protección Civil del Edomex.

La aeronave, con matrícula XA-QST, salió de Iguala, Guerrero, con destino a Ciudad de México y cayó en una zona de cultivo cercana a los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl.

El helicóptero quedó prácticamente desintegrado, con restos de los fallecidos esparcidos cerca de la autopista México-Cuautla.

Te puede interesar: Sheinbaum expresa entusiasmo por el nuevo Poder Judicial

Ante algunos señalamientos, la Fundación Ángel Flight México confirmó que el helicóptero no pertenece a su organización y que no realizaba traslados médicos en el momento del accidente.

Cuerpos de emergencia locales y federales atendieron la emergencia para realizar las labores de rescate y evaluación del accidente, a fin de determinar las causas del desplome.

Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas y las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el suceso.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Reportan caída de helicóptero en el municipio de Tepetlixpa, Edomex.



👉 La aeronave matrícula XA-QST realizaba un vuelo turístico.



👉 El saldo preliminar es de dos personas fallecidas; también prestaba servicio de ambulancia aérea en Angel Flight



🗞️ Leopoldo… pic.twitter.com/OAtTPpNH0x — Azucena Uresti (@azucenau) September 3, 2025

Te recomendamos: