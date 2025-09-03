Autoridades condenan vandalismo y llaman al diálogo con normalistas de Teteles

El Gobierno de Puebla aclaró que las normalistas de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán”, del municipio de Teteles de Ávila Castillo, permitieron la revisión de los autobuses en los que viajaban para descartar el traslado de explosivos, además de que personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos verificara su integridad.

Tras estas acciones, las estudiantes retomaron su camino, y se les exhortó a participar en una próxima mesa de diálogo para atender sus inquietudes.

Desde la administración estatal se reiteró la apertura al diálogo, al tiempo que se hizo un llamado a las normalistas para evitar actos de vandalismo que perjudiquen a terceros.

Además, se desmintió categóricamente que las estudiantes hayan sido trasladadas al C5 o hayan sufrido maltrato durante la revisión; indicaron que partieron en sus autobuses rumbo a su municipio de origen sin contratiempos.

Finalmente, aseguró que las autoridades competentes continúan con las investigaciones para identificar y sancionar a los responsables de los daños ocasionados en los autobuses del transporte público y en las vías de comunicación.

#ACTUALIZACIÓN 🚨 Han sido retirados hace unos minutos los autobuses en los que las presuntas normalistas de Teteles y sujetos encapuchados intentaron escapar.



No obstante, la circulación en el bulevar 5 de Mayo permanece cerrada a la altura de 12 Oriente.@Mau_Jimenz con el… pic.twitter.com/Qu0axnAZfU — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) September 3, 2025

