México despliega ayuda humanitaria en Venezuela tras terremotos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que México ya despliega la ayuda humanitaria enviada a Venezuela en las zonas afectadas por los dos terremotos consecutivos de magnitud 7.5 y 7.2 registrados el miércoles 24 de junio, luego de sostener una llamada telefónica con la presidenta encargada de ese país, Delcy Rodríguez.

“Hoy tuve llamada telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien expresé condolencias por las víctimas de los terremotos y reafirmé nuestro apoyo al pueblo venezolano. México ya despliega ayuda humanitaria en las zonas afectadas; estamos atentos a necesidades adicionales. En momentos difíciles, nuestra nación es solidaria con países hermanos“, expuso la mandataria a través de sus redes sociales.

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En la conferencia matutina, Sheinbaum detalló que la ayuda, que arribó a Venezuela la noche del jueves 25 de junio, incluye 10.7 toneladas de insumos médicos, 8.4 toneladas de herramientas y equipo, así como 250 efectivos militares y 18 binomios caninos del agrupamiento “Yumare”, que apoyarán en las labores de rescate.

La Secretaría de la Defensa Nacional envió tres aviones de la Fuerza Aérea Mexicana: dos Boeing-737/800 con los efectivos, binomios canófilos y suministros, y un avión C-130 Hércules con ocho toneladas de medicamento y cuatro toneladas de equipo para rescate y salvamento.

La presidenta subrayó que México está atento a necesidades adicionales y reafirmó la solidaridad del país con la nación sudamericana en momentos difíciles.

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