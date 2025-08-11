Hombre alcoholizado y en diálisis choca contra barda en Tianguismanalco

Un hombre alcoholizado, paciente en diálisis y presunto vecino de Atlixco, perdió el control de su camioneta y se estrelló contra la barda y el portón del fraccionamiento Buenavista, ubicado en Tianguismanalco.

Testigos y vecinos señalaron que el accidente ocurrió alrededor de las 04:30 a.m. El impacto fue tan fuerte que el conductor quedó tendido en el suelo, retorciéndose de dolor.

Al lugar acudieron elementos de la policía estatal, local y de proximidad de Caminos, quienes decidieron no asegurarlo debido a su delicado estado de salud. Sin embargo, tampoco recibió atención médica inmediata la falta de ambulancias disponibles para emergencias.

La policía local resguardó al lesionado mientras esperaban apoyo externo. Cerca de dos horas después, el hombre fue atendido por una patrulla que llegó al sitio.

Vecinos indicaron que esta situación no es aislada, ya que la falta de servicios de salud y atención inmediata ante accidentes es una constante en la región de Tianguismanalco.

#ConexiónVial Un hombre alcoholizado y dializado impactó contra la barda y portón del fraccionamiento Buenavista.



Al lugar arribó Policía Estatal de proximidad y caminos quienes no detuvieron al conductor por su estado delicado de salud.



Vía: @Mau_Jimenz pic.twitter.com/zBb4hDML42 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 11, 2025

Te recomendamos: