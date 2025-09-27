Armenta anuncia más tractores y equipos para el campo poblano

El gobernador Alejandro Armenta encabezó en la Sierra Negra la entrega de apoyos al campo por un monto superior a los 19 millones de pesos, en beneficio de más de mil 900 productoras y productores de cinco municipios de la región. Durante el evento, el mandatario reiteró que este será el sexenio de la Sierra Negra, con una inversión histórica que permitirá que ninguna hectárea quede sin sembrarse.

Armenta adelantó que, como parte de la estrategia para fortalecer la productividad agrícola, su administración adquirirá mil 200 equipos y 200 tractores adicionales el próximo año. Asimismo, subrayó que el impulso al valor agregado en las cosechas será prioritario para garantizar precios justos y mejorar la economía de las familias campesinas.

En su intervención, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, reconoció el trabajo de una cafeticultora de la Sierra Negra cuyo lote de café, ganador del primer lugar en el concurso Calidad en Taza del Encuentro Nacional de Café, obtuvo proyección nacional e internacional al ser adquirido por jóvenes emprendedores.

Como parte de la jornada, se entregó material genético para bovinos, ovinos y caprinos a través del programa Desarrollo Pecuario y Acuícola; fertilizantes de alta calidad mediante Insumos Estratégicos para la Producción, y herramientas y tecnología a través del programa Modernización y Equipamiento del Campo, con el objetivo de dignificar la labor de las y los productores.

La inversión destinada en esta entrega asciende a 19.8 millones de pesos y se suma a un acumulado de más de 57 mil apoyos distribuidos en los 217 municipios del estado, lo que representa un monto histórico de 463.28 millones de pesos en beneficio del sector agrícola.

Por su parte, el presidente municipal de Zoquitlán, Cristóbal Coello, anunció que, tras la firma de un convenio con el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Infraestructura, recibirán próximamente un módulo de maquinaria para apoyar a las y los productores y atender otras necesidades de la población.

