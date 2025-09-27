Ayuntamiento de Puebla planta 590 árboles en jornadas de reforestación

Como parte de las acciones impulsadas por la administración del presidente municipal Pepe Chedraui, el Gobierno de la Ciudad de Puebla, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, realizó jornadas de reforestación en distintas colonias, con las que se logró la plantación de 590 árboles de diversas especies.

El titular de la dependencia, Iván Herrera, subrayó la importancia de esta estrategia para el cuidado del entorno y su impacto en el futuro. “Cada árbol que plantamos hoy es una inversión en el futuro de nuestras comunidades. Con estas acciones no solo recuperamos espacios verdes, también sembramos esperanza, bienestar y compromiso con las nuevas generaciones”, expresó.

Las actividades comenzaron el 20 de septiembre en la colonia Jardines de Santa Rosa, donde se colocaron 300 fresnos, 40 tronadoras y 50 tepozán, con lo que se reforzó la recuperación de áreas verdes. El 25 de septiembre, en la colonia El Castillo, se sumaron 20 cazahuates, 15 tronadoras y cinco guayabos que enriquecieron la biodiversidad de la zona. Finalmente, el 26 de septiembre en Residencial Britania La Calera se plantaron 250 pinos pseudostrobus, especie considerada clave para la conservación de áreas forestales.

Durante estas jornadas también participó personal del Sistema Municipal DIF y del IMPLAN, cuya colaboración fue reconocida por la Secretaría de Medio Ambiente.

Te recomendamos: