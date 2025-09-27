En México ya no se negocian los impuestos, asegura Sheinbaum

Desde Baja California Sur, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que en México “el pueblo manda” y subrayó que en el país ya no se negocia el pago de impuestos. “En México ya no gobiernan unos cuantos, ya no se negocian los impuestos, en México es un México de leyes, un México donde el pueblo manda, esa es la Cuarta Transformación de la vida pública de México”, afirmó durante su visita a La Paz, como parte de su gira nacional de rendición de cuentas en territorio.

En su mensaje, la mandataria informó sobre las obras que el Gobierno de México lleva a cabo en Baja California Sur, entre ellas la construcción de dos plantas de generación eléctrica que permitirán al estado contar con las plantas solares de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) más modernas de América Latina.

Para garantizar el derecho a la educación, Sheinbaum anunció la asignación de 500 nuevas plazas para maestras y maestros de la entidad, así como la inversión en la ampliación de una preparatoria en Los Cabos, la reconversión de un plantel y la construcción de un nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC).

Propuso además renombrar la Glorieta Fonatur de Los Cabos como Glorieta de las Mujeres Libres de Baja California Sur, donde actualmente se construye un paso a desnivel. Adelantó que en marzo de 2026 llegarán nuevos autobuses de transporte público para La Paz, y detalló que en la capital también se construye la presa El Novillo, una planta potabilizadora y un acueducto. En San José del Cabo se lleva a cabo la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales La Sonoreña I y la construcción de la Sonoreña II; mientras que en Los Cabos se apoya la construcción de la Desaladora II y en Loreto la rehabilitación de la planta de tratamiento. En total, se contemplan 95 acciones para garantizar el suministro de agua en los municipios.

La presidenta mencionó además el programa de repavimentación de carreteras federales, la construcción de un Centro LIBRE para mujeres en cada municipio, la inauguración del Hospital General de Santa Rosalía en Mulegé, las obras del Hospital General de Los Cabos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la edificación de 55 mil viviendas, la reducción de créditos impagables de Infonavit y Fovissste que beneficiará a casi 50 mil personas, así como la entrega de 50 mil escrituras.

Dio a conocer que en Baja California Sur hay 179 mil 966 derechohabientes de programas para el Bienestar, con una inversión anual de 6 mil 676 millones de pesos. De ellos, 60 mil 874 forman parte de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; 11 mil 419 reciben la Pensión para Personas con Discapacidad; 4 mil 13 participan en Jóvenes Construyendo el Futuro; 3 mil 55 en la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro; 31 mil 641 en la beca Benito Juárez; 11 mil 810 en la beca para niñas y niños; y 3 mil 360 en el apoyo para menores de 0 a 4 años. A esto se suman 327 productores con fertilizantes gratuitos, 46 mil 353 personas beneficiadas con Leche para el Bienestar, 276 escuelas de educación básica y 46 preparatorias con La Escuela es Nuestra, además de los nuevos programas: Pensión Mujeres Bienestar, la beca Rita Cetina, Salud Casa por Casa y presupuesto directo para comunidades indígenas y afromexicanas.

