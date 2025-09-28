Detienen al padre de Julión Álvarez por viajar armado en Campeche

La policía estatal de Campeche arrestó este jueves 25 de septiembre a César N., padre del vocalista de música regional mexicana Julión Álvarez, junto con otros tres individuos, por presunta portación ilegal de armas.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el arresto se realizó tras una inspección en un retén provisional de la carretera federal Escárcega – Villahermosa; autoridades habían recibido un aviso anónimo sobre una camioneta blanca con cuatro hombres armados rondando la zona.

Durante la revisión, se confirmó que dos de los ocupantes portaban armas: uno contaba con permiso de portación, mientras que el otro carecía de autorización.

Dentro del vehículo, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana encontraron diversas armas de fuego, cargadores y cartuchos útiles.

Los detenidos fueron trasladados a la Subdelegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Escárcega, donde se les imputan los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Esta no es la primera vez que Julión Álvarez se ve vinculado a problemas legales. En 2017, el Departamento del Tesoro estadounidense lo incluyó en su “lista negra” por presuntas vinculaciones financieras con el crimen organizado, en 2022 fue retirado de dicho listado.

