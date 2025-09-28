Médicos Sin Fronteras suspende actividades en Gaza por ofensiva israelí

La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) anunció la suspensión inmediata de sus actividades médicas en Ciudad de Gaza debido al “rápido deterioro de la situación de seguridad” causado por la ofensiva israelí. La decisión se tomó después de que ataques aéreos y tanques israelíes avanzaran a menos de un kilómetro de sus instalaciones médicas.
Jacob Granger, coordinador de emergencias de MSF en Gaza, explicó que “las clínicas están rodeadas por las fuerzas israelíes”, lo que crea “un nivel de riesgo inaceptable” para el personal.
La suspensión afecta particularmente a pacientes vulnerables como bebés en cuidados neonatales, heridos graves y enfermos terminales que no pueden evacuarse.
Aunque MSF mantendrá apoyo en hospitales Al Helou y Al Shifa “mientras continúen funcionando”, la organización documentó que sólo la semana pasada sus clínicas en Ciudad de Gaza realizaron más de 3 mil 640 consultas y trataron a mil 655 pacientes con desnutrición, demostrando la magnitud de las necesidades médicas suspendidas.
La organización alertó que cientos de miles de personas permanecen atrapadas en Ciudad de Gaza, enfrentando una “elección imposible” entre permanecer bajo intensas operaciones militares o abandonar sus hogares hacia zonas con condiciones humanitarias deterioradas. MSF exigió a las autoridades israelíes “garantizar de inmediato el acceso sin obstáculos y la seguridad” para las organizaciones humanitarias.
Mientras tanto, continúan operando en el sur de Gaza, apoyando el hospital Nasser en Jan Yunis y gestionando tres centros de atención primaria, además de mantener actividades en hospitales de campaña en Deir Al-Balah.