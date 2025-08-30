Este sábado, prevén clima parcialmente nublado en Puebla

El Gobierno de la Ciudad de Puebla, a través del Departamento de Alertamiento de Información y la Dirección de Gestión de Riesgos, informó sobre las condiciones meteorológicas previstas. Se anticipa un clima parcialmente nublado con una probabilidad media de lluvia durante la tarde, especialmente alrededor de las 15:00 hrs. Se espera una acumulación de entre 0 y 5 mm de lluvia, por lo que se recomienda estar preparado para posibles cambios en el clima.

Las temperaturas oscilarán entre 14°C y 26°C. Se sugiere vestir de manera ligera, pero llevar abrigo para las horas más frescas de la mañana y la noche. Además, el índice UV se mantendrá en niveles extremos, lo que implica un riesgo elevado para la salud de la piel. Se recomienda el uso de protector solar, ropa adecuada y gafas de sol.

En cuanto al monitoreo del Semáforo Volcánico del Popocatépetl, se mantiene en Fase 2 (Amarillo). Se exhorta a la población a mantenerse informada sobre cualquier eventualidad relacionada con el volcán.

La calidad del aire en la ciudad es buena, lo que favorece la actividad al aire libre. Sin embargo, se insta a la ciudadanía a estar atenta a cualquier cambio en las condiciones y a seguir las indicaciones de las autoridades para garantizar su seguridad. Para reportes, se puede utilizar el teléfono 072 y para emergencias comunicarse al 911.