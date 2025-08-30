Puebla entrega Distintivo Cinco de Mayo a 50 empresas

El Gobierno de Puebla, mediante la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, entregó el Distintivo Puebla Cinco de Mayo a 50 empresas que benefician a más de 15 mil trabajadores. Este reconocimiento refleja el compromiso del gobierno estatal con la transformación social y la promoción de un entorno laboral respetuoso.

En representación del gobernador Alejandro Armenta, el secretario Víctor Gabriel Chedraui destacó que el galardón se alinea con el Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum, que impulsa gobiernos humanistas y responsables. “Impulsamos modelos empresariales responsables y políticas públicas que generan riqueza comunitaria en armonía con la Agenda 2030“, afirmó.

Chedraui también mencionó que la economía de Puebla creció 1.97 por ciento en el último año, superando el promedio nacional, y que la tasa de desempleo se mantiene en 2.51 por ciento, una de las más bajas del país.

La subsecretaria de Empleo e Inspección, Raquel Medel Valencia, enfatizó que el galardón representa un compromiso claro entre el Gobierno de Puebla y las empresas por un entorno laboral respetuoso y digno.

Beatriz Camacho, presidenta de Coparmex Puebla, subrayó la importancia de distribuir mejor la riqueza para mejorar las condiciones de los trabajadores, destacando el esfuerzo por ofrecer salarios de 12 mil 500 pesos. Reconoció que las empresas han adoptado en serio las Normas 025 y 035.

Esteban Sanchez Pavon, secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados “Constantino Sánchez Romano”, afirmó que los sindicatos son clave para asegurar que las políticas se implementen efectivamente. “Se trata de promover la igualdad y eliminar la discriminación“, dijo.

Finalmente, María Teresa Ceballos Castañeda, gerente regional de Grupo Bimbo, resaltó que el distintivo simboliza el esfuerzo colectivo por mejorar la calidad de vida de los trabajadores y promover el respeto a los derechos humanos. “El trabajo digno es un derecho fundamental que abre las puertas a otros derechos”, concluyó.