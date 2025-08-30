Lilia Cedillo impulsa pase automático para egresados de prepas BUAP

La doctora en Microbiología María Lilia Cedillo Ramírez inició su campaña para la Rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con una propuesta transformadora: a partir de 2026, todos los egresados de preparatorias BUAP tendrán pase automático a licenciaturas. La candidata anunció que los estudiantes podrán registrar tres opciones de carrera y la institución garantizará su ingreso a una de ellas.

Durante su recorrido por la Facultad de Ciencias Químicas, Cedillo Ramírez enfatizó la necesidad de ampliar la oferta académica “enfocada a las necesidades de desarrollo tecnológico del estado y el país”. La también autora de siete libros de divulgación científica mantuvo encuentros con estudiantes de la preparatoria “Enrique Cabrera Barroso” y la Facultad de Medicina, donde señaló que “es de suma importancia tener un contacto cercano con las y los jóvenes de la institución, ya que de esta manera es como realmente se conoce lo que necesita la comunidad”.

En su primer día de campaña, que incluyó visitas a la preparatoria “Gral. Lázaro Cárdenas del Río”, la candidata recibió reconocimiento por los programas de bienestar emocional existentes y presentó iniciativas para reforzar la infraestructura universitaria. Cedillo se comprometió a mejorar el abasto de materiales y espacios para prácticas profesionales, respondiendo a las demandas específicas de la comunidad universitaria que escuchó durante estos encuentros.