Feria de San Pedro Cholula reúne a 50 mil personas en concierto inaugural

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, inauguró la 75ª Feria de San Pedro Cholula, una celebración renovada y llena de sorpresas, consolidándose como una de las más importantes de Puebla.

Durante el evento, se contó con la presencia de Carla López-Malo, titular de la Secretaría de Desarrollo Turístico del Gobierno del Estado, quien inauguró por primera vez el Corredor de Pueblos Mágicos. Este espacio reunió a municipios como Cuetzalan, Zacatlán, Atlixco, Huauchinango, Pahuatlán y Teziutlán, que compartieron su riqueza cultural y turística.

López-Malo reconoció a la presidenta municipal por sus acciones en pro de la cultura y el turismo, destacando que el Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Armenta, busca consolidar a Puebla como “el latido de México”.

Por su parte, Tonantzin Fernández reafirmó su compromiso de fortalecer la identidad de San Pedro Cholula y posicionarlo internacionalmente mediante el rescate de tradiciones y la colaboración con otros municipios. Posteriormente, realizó un recorrido por los stands del corredor.

Como parte de las actividades, la presidenta municipal, acompañada de autoridades estatales y regidores, inauguró el Foro Artístico con un esperado concierto de Matute, que hizo cantar y bailar a más de 50 mil asistentes en la Plaza de la Concordia durante más de tres horas.

Con saldo blanco y gran afluencia de visitantes en la Plaza de la Concordia y el Zócalo, concluyó el primer día de feria. La presidenta municipal invitó a cholultecas y turistas a disfrutar de las actividades que se llevarán a cabo hasta el 16 de septiembre, donde la gastronomía, la cultura y la música serán los grandes protagonistas.