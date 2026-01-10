Consejo del Congreso busca instaurar la Cátedra Matilde Montoya

El Consejo Académico y de Innovación del Congreso del Estado, que preside la diputada María Soledad Amieva Zamora, llevó a cabo la primera sesión del órgano colegiado con la finalidad de instaurar la Cátedra Matilde Montoya.

Durante esta reunión, en representación de la diputada María Soledad Amieva, la legisladora Ana Laura Gómez Ramírez señaló la importancia de promover la ciencia en la entidad, así como reconocer a las mexicanas que han contribuido a su desarrollo, como es el caso de Matilde Montoya, la primera mujer médica de nuestro país.

“Promover la ciencia es importante, pero hablar de científicas y académicas en el país es fundamental; de ahí la importancia del Congreso del Estado para instituir una cátedra desde la academia para que tenga todo el rigor e institucionalidad que se merece”, consideró la legisladora.

La diputada Ana Laura Gómez explicó que en el ejercicio de los Consejos Consultivos se llevan a cabo mesas de trabajo abiertas, donde toda persona que quiera participar podrá hacerlo. Se realiza un recuento de las conclusiones y de las intervenciones de cada persona. También se pueden recibir posicionamientos por escrito.

“Esta es la importancia de los ejercicios de participación ciudadana, donde se puedan verter propuestas y opiniones”, afirmó.

En esta sesión se contó con la presencia de las y los integrantes del Consejo Consultivo: María de Lourdes Rosas López, profesora investigadora de la Facultad de Política y Gobierno de la UPAEP; Lucero Díaz García, docente investigadora del Departamento de Ciencias Económico-Administrativas del ITP; Ariadna Hernández Rivera, profesora investigadora de la Facultad de Economía de la BUAP; Olga Vázquez Guzmán, profesora investigadora del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la BUAP; y Marisol Tlapapal Betancourt, secretaria de Vinculación de la UTP.

También se contó con la asistencia de Ygnacio Martínez Laguna, vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado de la BUAP; Jorge Medina Delgadillo, vicerrector de Investigación de la UPAEP; Antonino Báez Rogelio, profesor investigador del Centro de Investigaciones en Ciencias Microbiológicas; Pedro Guadarrama Guzmán, investigador del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas de Puebla y jefe del Departamento de Laboratorio Hídrico; y, en representación de Guillermo Yrizar Barbosa, profesor e investigador del Departamento de Ciencias Sociales de la IBERO, asistió Gabriela González Ruiz, así como invitados especiales.

