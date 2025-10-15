Agricultores bloquean caseta de peaje en Tehuacán; exigen apoyo al campo

Agricultores de los municipios de Tepanco de López y Tlacotepec de Benito Juárez bloquearon la mañana de este martes la caseta de peaje número 76, ubicada en la junta auxiliar de San Lorenzo Teotipilco, en Tehuacán, como medida de protesta para exigir a las autoridades estatales y federales respuestas a sus demandas del sector agrícola.

El bloqueo inició durante las primeras horas del día, cuando los productores atravesaron tractores y vehículos de carga en los accesos de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, impidiendo la circulación por varias horas y generando largas filas de automóviles en ambos sentidos de la vialidad.

Los campesinos manifestaron su inconformidad por los bajos precios del maíz, cultivo que representa la principal fuente de ingresos para cientos de familias en la región de Tehuacán. Señalaron que el precio actual del grano no cubre los costos de producción, lo que ha derivado en serias dificultades económicas para el sector.

Asimismo, exigieron mayores apoyos al campo, la creación de programas que garanticen el acceso a fertilizantes, semillas e insumos, y una investigación sobre los presuntos vuelos de avionetas “antilluvia” en la zona. De acuerdo con los inconformes, estas aeronaves liberarían químicos que disipan las nubes, reduciendo las precipitaciones y provocando pérdidas en los cultivos.

Los manifestantes advirtieron que mantendrán sus movilizaciones si no obtienen una respuesta inmediata de las autoridades, afirmando que “el campo está abandonado”.

Horas más tarde, el delegado de Gobernación en la región de Tehuacán sostuvo un diálogo con los productores, acordando una reunión para este miércoles con representantes de la Secretaría de Desarrollo Rural federal a fin de atender sus demandas. Tras el acuerdo, los campesinos liberaron la autopista alrededor de las 15:00 horas.

