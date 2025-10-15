Menor de edad muere durante ataque en una fábrica de Chapulco

Un menor de edad perdió la vida luego de resultar herido durante un ataque armado perpetrado la noche del martes en una fábrica de tabiques ubicada en el municipio de Chapulco, Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de hombres armados llegó al lugar y, por causas aún desconocidas, inició una agresión contra los propietarios del establecimiento.

Presuntamente, las personas que laboraban en la fábrica eran familiares, quienes intentaron defenderse; sin embargo, los agresores dispararon en repetidas ocasiones, hiriendo al menor en al menos dos ocasiones.

Te puede interesar: Persecución y tiroteo tras robo de camioneta en Totimehuacan

Tras la balacera, los responsables huyeron del sitio, mientras los familiares pidieron ayuda a los cuerpos de emergencia. Paramédicos atendieron al menor y lo trasladaron a un hospital de Tehuacán, donde falleció minutos después.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y ubicar a los responsables del ataque.

Editor: César A. García

Te recomendamos: