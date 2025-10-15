Asesinan a Gabriela Mejía, exalcaldesa de Cuauhtémoc en Colima

La exalcaldesa del municipio de Cuauhtémoc en Colima, Gabriela Mejía, fue asesinada a tiros este martes mientras viajaba en un vehículo, en un ataque donde su hermano, quien conducía la unidad, resultó lesionado.

Mediante un comunicado, la Fiscalía de Colima inició una investigación “con perspectiva de género” por el homicidio, luego de que Mejía fuera atacada con arma de fuego. Elementos policiacos trabajan con autoridades federales para esclarecer los hechos.

Por su parte, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, condenó el ataque y prometió una investigación “exhaustiva y expedita”, al tiempo que llamó a la población a mantenerse unida “ante quienes buscan arrebatarles la tranquilidad”.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) condenó “enérgicamente el cobarde asesinato” de su compañera. Exigieron justicia para que el crimen no quede impune y se castigue a los responsables con todo el peso de la ley.

Durante la sesión del Pleno del Senado de la República, se guardó un minuto de silencio en memoria de la expresidenta municipal, como una muestra de solidaridad y condena por el feminicidio.

Gabriela Mejía fue alcaldesa de Cuauhtémoc entre 2021 y 2024 por el PRI, y en las comisiones de este año contendió nuevamente por la alcaldía. Tras no resultar electa, obtuvo el cargo de regidora en el mismo municipio.

La FGE informa que ha iniciado una carpeta de investigación con perspectiva de género tras la agresión con disparo de arma de fuego en la que perdió la vida la expresidenta municipal de Cuauhtémoc, Colima, Gabriela Mejía M.



