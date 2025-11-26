Realizan foro regional “Empoderamiento de las Mujeres” a través del CECSNSP

El Gobierno del Estado de Puebla que encabeza Alejandro Armenta, a través del Consejo Estatal del Sistema Nacional de Seguridad Pública (CECSNSP), realizó el tercer foro regional “Empoderamiento de las Mujeres” cuyo objetivo fue fortalecer habilidades y compartir conocimientos para impulsar a las mujeres y reconocer su liderazgo en la sociedad.

El director del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, José Ciro López Nava, destacó que este evento es esencial para la construcción de sociedades más estables, justas y seguras para que las mujeres transformen su entorno familiar y comunitario, además de que contribuye a la seguridad pública y la paz social.

El encuentro se consolidó como un momento de reflexión y de intercambio de experiencias, conformado por diversas ponencias dirigidas a mujeres, con el fin de que expresarán sus inquietudes y propuestas en un ambiente seguro y respetuoso.

Participaron como ponentes la directora general del Gobierno en el Ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez, Enriqueta Sánchez Flores; la diputada local de la LX Legislatura del Congreso del Estado, María del Rocío García Olmedo; la gobernadora indígena de Puebla por el Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios, Comunidades Indígenas y Afromexicanos y regidora de Turismo y Cultura de Nealtican, Gloria Pérez-Yao Copaltzin; así como la subdirectora de Planeación Estratégica del Consejo Estatal, Azucena Flores Durán.

Con estas acciones, el gobierno del Estado de Puebla reafirma su compromiso de generar condiciones para que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos y capacidades y al mismo tiempo, logren una mejor calidad de vida.

