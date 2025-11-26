Texmelucan instala módulo informativo para compra segura de autos

Con el objetivo de brindar información útil del procedimiento de compra-venta de autos usados y así evitar situaciones de riesgo o fraude, el Gobierno Municipal que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, el Ministerio Público y el Registro Público Vehicular, acercaron el módulo informativo al tianguis de autos conocido como Autopolis en San Martín Texmelucan.

Por medio de estas acciones informativas se busca fortalecer la cultura de la legalidad y prevención para proteger el patrimonio de las familias texmeluquenses, así como, reducir los delitos que se dan por medio del uso de vehículos con reporte de robo.

El módulo de Compra Segura de Vehículos opera de forma gratuita dentro de las instalaciones de la Policía Municipal de San Martín Texmelucan, ubicadas en San Damián y está a cargo de personal certificado que examina los medios de identificación de los vehículos, para verificar que no cuenten con reporte de robo.

