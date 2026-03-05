Cámara de Diputados recibe Reforma Electoral de Claudia Sheinbaum

La Cámara de Diputados recibió formalmente la iniciativa de Reforma Electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, tras los ajustes realizados al proyecto original, y de inmediato inició su trámite legislativo.

La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, recibió el documento después de las 14:30 horas de manos del subsecretario de Gobernación, Juan Ramiro Robledo, quien fungió como enlace del Ejecutivo federal.

De acuerdo con lo informado, se trata de una iniciativa que plantea modificaciones a la Constitución, por lo que requerirá el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes en ambas cámaras para su aprobación.

López Rabadán indicó que con su recepción se da inicio formal al proceso legislativo y, además, se instruyó su publicación en la Gaceta Parlamentaria con el objetivo de que la ciudadanía pueda conocer su contenido.

Horas antes, durante su conferencia matutina, la mandataria mexicana presentó oficialmente el proyecto, al que denominó “Decálogo por la democracia”, y explicó que contempla 10 ejes centrales en materia electoral.

Elección de la representación proporcional del Congreso de la Unión. Reducción del gasto electoral. Mayor fiscalización. Voto en el extranjero. Regulación de tiempos en radio y televisión. Uso de Inteligencia Artificial. Cómputos distritales. Impulso a la democracia participativa. No al nepotismo. No a la reelección.

Con su publicación en la Gaceta, la reforma será turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Electoral para su análisis y eventual dictaminación, antes de ser discutida en el pleno.

El coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, adelantó que se reunirá con todos los coordinadores de los Grupos Parlamentarios para discutir la ruta legislativa del debate.

