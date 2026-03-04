Poder Judicial de Puebla amplía capacidad operativa

Con el objetivo de agilizar la resolución de asuntos y brindar una atención más oportuna a la ciudadanía, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla aprobó el nombramiento de cuatro nuevos jueces del Tribunal de Enjuiciamiento, así como la creación del Juzgado Supernumerario de Cholula.

Estas acciones forman parte de la Mesa de Seguridad y Paz Puebla y, con esta decisión, el número de jueces de enjuiciamiento pasa de 12 a 16, todos con jurisdicción estatal, lo que permitirá atender un mayor número de procesos penales en las distintas sedes ubicadas en el Tribunal de Enjuiciamiento junto al Cereso de San Miguel, el Centro de Justicia Puebla de la avenida 11 Sur y las Casas de Justicia de Cholula, San Martín Texmelucan y Tehuacán.

La incorporación de nuevos juzgadores representa más capacidad para resolver asuntos en menor tiempo y garantizar que los procesos se desarrollen con apego a la ley, brindando certeza y seguridad jurídica a las personas involucradas.

En el caso del Juzgado Supernumerario de Cholula, este órgano funcionará como un apoyo directo para el Juzgado Primero y Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, permitiendo atender de manera inmediata asuntos que, por su volumen, complejidad o rezago, requieren atención especializada.

Con ello, se busca reducir tiempos procesales y avanzar en la emisión oportuna de sentencias, fortaleciendo una justicia más ágil y accesible.

Estos anuncios están alineados a una estrategia institucional para mejorar la atención de los asuntos y responder de manera concreta a las necesidades actuales del sistema de justicia en el estado.

