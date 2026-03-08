Evitan fraude por compra-venta de camioneta en Texmelucan

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, logró evitar un nuevo fraude de compra-venta por redes sociales en la comunidad de San Jerónimo Tianguismanalco.

Elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, a través de un recorrido de seguridad por calles de la junta auxiliar antes citada, localizaron un auto color negro con placas de circulación del Estado de México.

En el interior se encontró a Fernando N., acompañado de su familia, quienes acudieron al lugar para realizar la compra de una camioneta color gris, misma que fue ofertada en redes sociales por la cantidad de 90 mil pesos.

Los uniformados alertaron a Fernando N. de la modalidad de estafa y brindaron el acompañamiento policial correspondiente para llevarlo a un punto seguro, evitando que fuera víctima de algún delito.

