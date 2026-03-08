Sheinbaum reconoce a mujeres de las Fuerzas Armadas en el 8M

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este 8 de marzo la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el Campo Deportivo Militar Marte de la Ciudad de México, donde reconoció la labor de las mujeres de las Fuerzas Armadas y resaltó que su servicio fortalece al país.

“Sepan que su servicio fortalece a nuestro país y sepan que cada paso que dan abre camino para muchas mujeres mexicanas”, destacó, quien enfatizó que el reconocimiento a las mujeres es también un compromiso para construir instituciones más justas, incluyentes y libres de violencia.

Durante el acto, recordó la historia de mujeres que han marcado la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana, y subrayó que las integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina continúan con ese legado, demostrando que el valor y el compromiso con México no tienen género.

Asimismo, acompañada por miembros de su gabinete legal, representantes del Poder Legislativo y del Poder Judicial, entregó condecoraciones a 30 mujeres del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional; 10 de la Marina y 20 de la Secretaría de las Mujeres por su labor destacada.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, reconoció la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la participación femenina, con acciones como la creación de la Secretaría de las Mujeres, la Cartilla de los Derechos de las Mujeres y los Centros LIBRE.

El secretario de Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo, informó que hay más de 42 mil 660 mujeres en el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, de las cuales más de 7 mil se incorporaron en esta administración, y este año se graduarán mil 560 mujeres, la cifra más alta en la historia.

