Voto 2027: Armenta pide a aspirantes que trabajen antes de buscar cargos

El gobernador Alejandro Armenta Mier pidió “ponerse a trabajar” y revisar su historial a las autoridades que buscan reelegirse, así como a otros actores políticos que se perfilan a buscar un cargo en la elección de 2027.

En entrevista, el mandatario estatal afirmó que no puede limitar las aspiraciones de nadie, pero consideró necesario que quienes se están “adelantando” a la contienda deben hacer una autoevaluación de su conducta y trayectoria antes de buscar el respaldo ciudadano.

Advirtió que algunos aspirantes deberían revisar si cuentan con antecedentes penales o vínculos con actividades ilícitas, pues señaló que hay casos de personas relacionadas con robo de hidrocarburos, robo de transporte o con el llamado transporte “pirata”.

Asimismo, cuestionó a autoridades que ya ocupan cargos públicos y que, dijo, han descuidado sus responsabilidades básicas en los municipios, a quienes consideró “les da flojera servir al pueblo“.

“Hay algunos que ya tienen encargos y parece que no hacen nada: no recogen la basura, no tapan los baches, no arreglan las lámparas. Si no pueden resolver lo básico, ¿cómo quieren gobernar?”, señaló.

🗣️ Hay presidentes municipales a los que les da flojera servir al pueblo, pero buscan la reelección, señaló Armenta, quien pidió a los 217 ayuntamientos ponerse a trabajar antes de pensar en el proceso electoral.



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Alejandro Armenta también pidió a los “adelantados” tener vocación de servicio y no aspirar a un cargo público sólo por intereses económicos.

Subrayó que serán los ciudadanos quienes evalúen el desempeño de los aspirantes, así como de las y los presidentes municipales que busquen su reelección, por lo que recalcó la importancia de privilegiar el trabajo en territorio.

Lo anterior, al reconocer que varios ediles “han dejado mucho que desear” e incluso dijo que hay a quienes no les gusta ni saludar a la población, por lo que recalcó deben ponerse a trabajar.

“No soy quién para criticar, los ciudadanos están en su derecho, pero sí me doy cuenta de a quiénes les da flojera servir al pueblo. No les gusta convivir con la gente, como que sienten que si saludan a las personas se van a contaminar de algo, a lo mejor el Covid-19 los dejó medio impactados”, apuntó.

Editor: Renato León

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