Puebla sanciona a más de 2 mil vehículos con placas foráneas

La Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla ha realizado 70 operativos de Monitor Vial en los que se han aplicado 2 mil 113 sanciones a vehículos con placas foráneas que circulan a exceso de velocidad en vías estatales.

Así lo informó la titular de la dependencia, Silvia Tanús Osorio, quien detalló que del total de unidades sancionadas, 177 corresponden a primeros infractores, mientras que mil 936 casos son reincidentes, es decir, conductores que ya habían sido sancionados anteriormente por irregularidades.

La funcionaria explicó que una de las problemáticas detectadas es que algunas personas circulan en Puebla con placas o permisos de otros estados, pese a que residen en la entidad o cuentan con autorizaciones que ya no tienen validez.

Ante esta situación, subrayó que el estado no reconoce permisos expedidos por otras entidades para operar en Puebla.

Tanús Osorio destacó que desde el inicio de estas acciones, el índice de captaciones por exceso de velocidad ha disminuido en 33 por ciento en vialidades estatales como la Vía Atlixcáyotl, Recta a Cholula y Periférico Ecológico.

🗣️ @MTGobPue ha realizado 70 operativos para sancionar a autos con placas foráneas que circulan a exceso de velocidad por vialidades de Puebla.



Se han aplicado 2113 infracciones, de las cuales 1936 son reincidentes.



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Entregan 39 apoyos para modernizar unidades

Lo anterior, tras realizar la entrega de 39 apoyos para la modernización de unidades del transporte público, en los que se invirtieron 11.8 millones de pesos, de la bolsa de 200 millones de pesos que tiene el Estado para dicho fin.

Los beneficiarios recibieron cheques de entre 50 mil y 520 mil pesos para dar el 20 por ciento de enganche para la adquisición de autos, combis y camiones para renovar sus unidades.

#Puebla 🗣️ La titular de la @MTGobPue @silvia_tanus informó que este día se entregarán los primeros 39 apoyos a concesionarios para la modernización de unidades del transporte público, que significan una inversión de 11.8 mdp para el enganche de unidades



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Editor: César A. García

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