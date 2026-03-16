UDLAP presenta libro sobre lectura de imagen en el Códice Boturini

En el marco de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, se presentó el libro Semiología y narratividad de la imagen en el Códice Boturini, una obra en dos tomos coeditada por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El trabajo, autoría del Dr. Patrick Johansson, propone una lectura de la imagen como lenguaje y forma de conocimiento en uno de los documentos pictográficos más importantes para la reconstrucción de la historia antigua de México.

Durante la presentación del libro, la Dra. Laurence Le Bouhellec, profesora de tiempo completo del Departamento de Antropología de la UDLAP, especificó que la publicación está compuesta por dos volúmenes. En el primero, el autor analiza detalladamente las 22 láminas del códice. “La investigación realizada por el Dr. Johansson agrega una posible reconstitución de la parte faltante a partir de la información proporcionada por otros códices, lo que permite cerrar la historia con la fundación de México Tenochtitlán”, expresó la académica de la Universidad de las Américas Puebla.

Asimismo, explicó que, en el segundo tomo, titulado Los con-textos, el Dr. Johansson contextualiza el enfoque de cada una de las láminas analizadas en el primer tomo a partir de múltiples referencias históricas y diversos relatos. También mencionó que este trabajo ofrece al lector una precisa relectura del contenido del famoso Códice, así como una total inmersión en la historia antigua de México y sobre todo “las claves de una precisa metodología para la aprehensión y comprensión del sentido consignada a los antiguos documentos pictográficos mexicanos más allá del propio códice en el que se enfoca la investigación”.

Por su parte, el Dr. Baltazar Brito Guadarrama, director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, señaló que la publicación ofrece un estudio integral de la llamada Tira de la Peregrinación, “documento fundamental para comprender la historia de los mexicas, uno de los pueblos nahuas que influyeron de manera decisiva en el desarrollo de las culturas mesoamericanas”. A través de una perspectiva semiológica e iconográfica, es decir, mediante el análisis de signos, símbolos y su función dentro de la comunicación humana, “el libro permite comprender el mensaje que subyace en este importante códice”, señaló.

En el mismo sentido, el Dr. Rodrigo Martínez Baracs, investigador de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, subrayó la trayectoria académica del autor, pues “Patrick Johansson es de los mayores conocedores actuales de la lengua náhuatl no solo como lengua escrita, sino también como lengua hablada”. Asimismo, destacó que el libro es resultado de “un largo esfuerzo, mucho conocimiento y reflexión”, en el que el autor combina el estudio de las fuentes antiguas con una perspectiva interpretativa que parece ir más allá de lo que dicen escuetamente las fuentes.

Finalmente, el Dr. Patrick Johansson explicó que su investigación se aproxima al códice desde la “mitografía”, entendida como la expresión de los mitos a través de imágenes. “Así como la mitología se hace con palabras, la mitografía se hace con imágenes”, señaló, al explicar que la interacción con los códices pictográficos no ocurre únicamente mediante la lectura verbal, sino a través de la mirada y la interpretación visual.

El Códice Boturini, también conocido como la Tira de la Peregrinación, se encuentra resguardado en la Biblioteca del Museo Nacional de Antropología. Este códice consiste en un pliego de papel de más de cinco metros de largo que formó parte de la colección del anticuario e historiador italiano Lorenzo Boturini hasta que le fue decomisado. Sus 22 láminas narran episodios de la migración mexica, y con el tiempo se han convertido en un símbolo de la mexicanidad y en una fuente fundamental para el estudio del pasado prehispánico.

Cabe comentar, que además de la presentación del libro, el fondo editorial de la UDLAP participó en el estand colectivo de la red Altexto dentro de dicha feria. Para conocer más sobre el trabajo editorial de la UDLAP, es posible consultar y descargar algunas de sus publicaciones en el catálogo digital disponible en: https://catalogoeditorial.udlap.mx/.

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