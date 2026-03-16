Lluvia atípica en la sierra nororiental deja inundaciones y árboles caídos

La mañana de este lunes, una lluvia atípica sorprendió a pobladores de municipios de la sierra nororiental, dejando calles inundadas y la caída de algunos árboles.

En municipios como Ayotoxco de Guerrero, Hueytamalco, Libres, Oriental y otros de la zona, la lluvia se presentó desde las 10:00 horas. Pobladores señalaron que la precipitación duró al menos una hora, lapso en el que se registraron caídas de árboles y encharcamientos en diversas calles.

Ante los árboles caídos, personal de Protección Civil acudió a los lugares para retirarlos y restablecer el libre paso de unidades, ya que algunas vialidades estuvieron bloqueadas por al menos 45 minutos.

La lluvia cayó de manera sorpresiva para los vecinos, quienes buscaron resguardarse del agua. Personal de Protección Civil de los respectivos municipios ya recorre la zona para verificar si existe alguna situación que pueda poner en riesgo a los pobladores.

Cabe señalar que en municipios como Acatzingo, Los Reyes de Juárez, Tochtepec, Huixcolotla y otros, se prevén lluvias durante la tarde.

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