Rescatan a dos víctimas de secuestro virtual en Tehuacán

Dos personas originarias de Veracruz fueron rescatadas ilesas en el municipio de Tehuacán, Puebla, luego de ser víctimas de una extorsión bajo la modalidad de secuestro virtual, hecho en el que además se logró evitar el pago de 300 mil pesos que exigían los delincuentes.

De acuerdo con autoridades, la intervención se originó tras un reporte ciudadano recibido a través del número de denuncia anónima 089, lo que permitió a operadores y corporaciones de seguridad activar los protocolos de búsqueda y localización.

Tras labores de análisis de información y coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado y la Dirección de Seguridad Pública de Tehuacán, los elementos ubicaron a las víctimas —una mujer de 24 años y un hombre de 29— al interior de un hotel, donde permanecían bajo presión de los extorsionadores.

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Gracias a la intervención oportuna de operadores del 089, así como de policías estatales y municipales, se logró evitar el depósito de 300 mil pesos que los responsables exigían a familiares de las víctimas como parte del engaño.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantener la calma ante este tipo de llamadas, evitar proporcionar información personal o realizar depósitos, y reportar de inmediato cualquier intento de extorsión al 089, número que opera las 24 horas.

#Seguridad 🚓 Tras un reporte al 089, autoridades estatales y municipales de Tehuacán rescataron a dos personas originarias de Veracruz, víctimas de secuestro virtual.



Las víctimas, una mujer de 24 años y un hombre de 29 fueron localizadas ilesas en un hotel y se evitó el pago… pic.twitter.com/dO1TTzV3di — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 16, 2026

Editor: César A. García

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