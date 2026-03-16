Controlan incendio en vivienda con materiales plásticos en San Matías Cocoyotla

El Gobierno de San Pedro Cholula, a través de la Dirección de Protección Civil, atendió este lunes un incendio registrado en una vivienda de la junta auxiliar de San Matías Cocoyotla, donde se almacenaban materiales plásticos.

El siniestro fue controlado de manera oportuna, evitando mayores riesgos para la población. Las autoridades correspondientes determinarán las causas que originaron el incidente.

En las labores de atención participaron Bomberos de Cuautlancingo, la Policía Estatal de Bomberos, Protección Civil de San Pedro Cholula, el SOSAPACH y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cuya coordinación permitió salvaguardar a la población.

El gobierno municipal reiteró su compromiso de actuar de manera inmediata y coordinada para proteger la integridad de los cholultecas.

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